Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ATM Ini Diserbu, Masyarakat Bisa Ambil Uang Rp16 Juta meski Tak Punya Saldo

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:36 WIB
ATM Ini Diserbu, Masyarakat Bisa Ambil Uang Rp16 Juta meski Tak Punya Saldo
ATM di Ireland di Serbu Masyarakat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - ATM Bank of Ireland (BoI) diserbu masyarakat usai bank mengalami eror hingga memungkinkan nasabah menarik uang setara belasan juta rupiah walau tak punya saldo di tabungan.

Dikutip The Irish Times, Kamis (17/8/2023) BoI mendadak mengalami gangguan teknis sehingga memungkinkan nasabah tanpa saldo bisa mentransfer hingga 1.000 euro atau setara Rp16,6 juta ke akun tertaut bank, seperti Revolut.

Sejumlah foto pun beredar di media sosial yang menunjukkan antrean di beberapa ATM usai BoI mengalami kesalahan teknis.

Polisi Irlandia juga mengonfirmasi bahwa ada volume aktifitas yang tak biasa di beberapa ATM di seluruh negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/622/3135057/jaringan_prima-zMSg_large.png
Tarik Tunai Tanpa Kartu Kini Makin Mudah Antarbank, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067448/apa-yang-terjadi-jika-kartu-atm-sudah-lama-tidak-digunakan-xiMV0YTsCc.jpg
Apa yang Terjadi jika Kartu ATM Sudah Lama Tidak Digunakan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/320/2949698/bagaimana-jika-saldo-atm-terpotong-tapi-uang-tidak-keluar-5i4OBkIKdK.jpeg
Bagaimana jika Saldo ATM Terpotong tapi Uang Tidak Keluar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/27/320/2804604/penyebab-kenapa-uang-di-atm-tidak-bisa-diambil-NsKKvKhmWk.jpeg
Penyebab Kenapa Uang di ATM Tidak Bisa Diambil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/320/2731519/begini-cara-mudah-setor-tunai-di-atm-mandiri-dan-teller-bank-kyosdgT8Ut.jpg
Begini Cara Mudah Setor Tunai di ATM Mandiri dan Teller Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/320/2710251/cara-tarik-tunai-tanpa-kartu-atm-maybank-dan-danamon-QfYbZVetPZ.jpg
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM Maybank dan Danamon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement