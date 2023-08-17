ATM Ini Diserbu, Masyarakat Bisa Ambil Uang Rp16 Juta meski Tak Punya Saldo

JAKARTA - ATM Bank of Ireland (BoI) diserbu masyarakat usai bank mengalami eror hingga memungkinkan nasabah menarik uang setara belasan juta rupiah walau tak punya saldo di tabungan.

Dikutip The Irish Times, Kamis (17/8/2023) BoI mendadak mengalami gangguan teknis sehingga memungkinkan nasabah tanpa saldo bisa mentransfer hingga 1.000 euro atau setara Rp16,6 juta ke akun tertaut bank, seperti Revolut.

Sejumlah foto pun beredar di media sosial yang menunjukkan antrean di beberapa ATM usai BoI mengalami kesalahan teknis.

Polisi Irlandia juga mengonfirmasi bahwa ada volume aktifitas yang tak biasa di beberapa ATM di seluruh negeri.