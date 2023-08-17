Ini Kelebihan dan Kekurangan Maxim

JAKARTA - Ini kelebihan dan kekurangan Maxim. Banyak jenis transportasi yang tengah bertumbuh di era digital ternyata masih mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Di Indonesia banyak berbagai perusahaan atau penyediaan jasa ojek online, seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Lalu banyak sekali yang mempertanyakan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Maxim belakangan ini.

Sebenarnya sangatlah wajar yang mana kita menggunakan suatu layanan atau aplikasi pasti dipertanyakan mengenai fungsinya, apakah sesuai sama kebutuhan kita atau tidak.

Lalu apakah kelebihan atau kekurangan dari Maxim membuat kita harus memilih dan menggunakannya dibandingkan layanan ojol lain, melansir dari Okezone, Kamis (17/8/2023) ini dia kekurangan dan kelebihan dari Maxim.

Kelebihan Maxim:

Layanan Maxim berskala internasional.