Ini Restoran Indonesia Pertama di AS, Wamen BUMN Rosan: Kuliner Kita Akan Mendunia

JAKARTA - Restoran Indonesia pertama yang berlokasi di Kensington, Maryland, Amerika Serikat (AS) resmi beroperasi. Hal ini menunjukkan kuliner Indonesia siap mendunia.

"Saya senang dan bangga dapat meresmikan pembukaan Restoran Indonesia Artharini di Maryland," kata Wamen BUMN ) Rosan Perkasa Roeslani, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Restoran yang diresmikan pada 14 Agustus 2023 itu menyajikan aneka kuliner khas Nusantara, mulai dari tempe mendoan, mie bakso, karedok, gado-gado, daging rendang, ayam bakar Padang, gule nangka, balado telur, gule kikil, sate ayam, sate meranggi, dan sate kambing. Ditambah pula, jus durian, jus mangga, es cendol, dan es campur.

Rosan yang juga menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengaku gembira, setelah penantian panjang selama 10 tahun, akhirnya restoran, yang berada dalam Distrik Columbia, Maryland, dan Virginia (DMV) itu resmi beroperasi.

"Saya bangga pembukaan Restoran Indonesia Artharini menjadi jawaban bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, yang saat berkunjung tahun lalu, menantang Dubes RI untuk AS membuka kembali restoran Indonesia di wilayah DMV. Kuliner Indonesia akan makin mendunia," katanya.

Rosan optimistis Restoran Indonesia Artharini selain berperan sebagai tempat melepas rindu para diaspora Indonesia, juga duta kuliner Nusantara di Negeri Paman Sam.