HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Toko Buah Total Segar?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:02 WIB
Siapa Pemilik Toko Buah Total Segar?
Pemilik Toko Buah Total Segar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik toko buah total segar? Ini dia sosok dibalik pemilik Toko Buah Total Segar.

Total Buah Total Segar menjadi salah satu toko buah yang terkenal di Jakarta dan sekitarnya.

Buah yang dijual sendiri mulai dari yang impor dan yang lokal. Menjadi toko buah sejenis supermarket pertama yang khusus menjual buah-buahan yang segar dan berkualitas dari seluruh penjuru dunia.

Toko buah ini didirikan oleh Maurin S.E, diresmikan pada 20 November 2017. Toko buah ini membuka toko pertamanya di Daerah Jakarta Selatan.

Menjadi toko buah yang memiliki visi “Menjadi toko buah pilihan Terbesar dan Terdepan di Indonesia.

