HOME FINANCE PROPERTY

Kantor Presiden hingga 4 Gedung Kemenko di IKN Rampung 2024

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:50 WIB
Kantor Presiden hingga 4 Gedung Kemenko di IKN Rampung 2024
Kantor Presiden di IKN Ditargetkan Selesai 2024. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kantor presiden, empat kantor kementerian koordinator (Kemenko), dan gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ditargetkan selesai tahun depan.

"Kantor presiden, empat kantor Kemenko dan beberapa gedung kementerian seperti gedung Kemensetneg ditargetkan selesai pada tahun depan," ujar Basuki di sela-sela Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Basuki menambahkan, fasilitas pemerintahan lainnya yang ditargetkan selesai pada tahun depan adalah lapangan untuk upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di IKN Nusantara. Sementara itu, untuk proyek bangunan masjid negara sedang dilakukan konstruksi.

Dia mengatakan, terkait perumahan di IKN, terdapat sejumlah rumah tapak menteri yang selesai dibangun dan dilengkapi perabotan pada Oktober tahun ini.

Kementerian PUPR pada tahun ini mengalokasikan anggaran Rp35,67 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahun depan. Adapun realisasi dukungan Infrastruktur IKN Tahun 2020 – 2023 sebesar Rp54,69 Triliun dari total Rp62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan sampai dengan 2024 dengan progres sebesar 17,74 persen.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
