Intip Suasana Upacara HUT ke-78 Indonesia di IKN

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:31 WIB
Intip Suasana Upacara HUT ke-78 Indonesia di IKN
Upacara Kemerdekaan RI di IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara.

Bambang menyampaikan bahwa upacara berlangsung dengan khidmat dan dilaksanakan bersama dengan berbagai elemen masyarakat.

"Para pekerja di sini, TNI, Polri, para masyarakat adat dan juga dihadiri oleh Diaspora dari berbagai negara," ungkap Bambang dilansir dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/8/2023).

Dia mengatakan bahwa perayaan kemerdekaan dan jeda serentak para pekerja berhasil menjadi suntikan semangat untuk mengejar target-target pembangunan IKN.

"Para pekerja utamanya akan kembali bersemangat memenuhi target-target yang ingin dicapai utamanya pada tahun 2024 di mana Bapak Presiden nanti akan memimpin upacara di lokasi IKN Nusantara ini," terang Bambang.

Halaman:
1 2
