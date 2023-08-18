Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat ke 6.954

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:42 WIB
IHSG Berpotensi Menguat ke 6.954
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat berada di kisaran 6.821 - 6.954 pada hari ini, Jumat (18/8/2023).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG sepanjang pekan pendek terlihat masih berada dalam fase konsolidasi ditengah maraknya rilis kinerja emiten.

"Capital inflow yang tercatat secara ytd yang masih terjadi ke dalam pasar modal juga turut menjadi penopang bagi pergerakan IHSG saat ini,” ujar William dalam risetnya, Kamis (17/8/2023).

Sebelumnya, IHSG berada di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup turun 14,56 poin atau 0,21% ke level 6.900.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (16/8/2023), terdapat 221 saham menguat, 300 saham melemah, dan 219 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,4 triliun dari 19,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Halaman:
1 2
