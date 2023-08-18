Wall Street Ditutup Anjlok Imbas Kekhawatiran Suku Bunga

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih rendah setelah perdagangan bervariasi pada perdagangan Kamis (17/8/2023) waktu setempat. Hal itu karena penurunan saham perawatan kesehatan melampaui kenaikan saham Cisco dan energi, sementara data ekonomi yang optimis terus menghidupkan kekhawatiran suku bunga tetap lebih tinggi lebih lama.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) kehilangan 33,97 poin, atau 0,77%, menjadi 4.370,36 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 143,75 poin, atau 1,07%, menjadi 13.330,88.

S&P 500 turun 2,7% selama tiga sesi terakhir, penurunan tiga sesi terdalam sejak pertengahan Maret. Penurunan 3,4% Nasdaq selama tiga hari menandai penurunan tiga hari terdalam sejak Februari.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 290,91 poin atau 0,84% menjadi 34.474,83.

Sangat membebani S&P 500, CVS Health (CVS.N) anjlok 8% di tengah berita bahwa Blue Shield of California berencana untuk mengurangi ketergantungannya pada perusahaan sebagai manajer manfaat farmasi (PBM) dan bekerja dengan pihak lain termasuk Amazon.com (AMZN .HAI).