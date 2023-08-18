Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Anjlok Imbas Kekhawatiran Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:50 WIB
Wall Street Ditutup Anjlok Imbas Kekhawatiran Suku Bunga
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih rendah setelah perdagangan bervariasi pada perdagangan Kamis (17/8/2023) waktu setempat. Hal itu karena penurunan saham perawatan kesehatan melampaui kenaikan saham Cisco dan energi, sementara data ekonomi yang optimis terus menghidupkan kekhawatiran suku bunga tetap lebih tinggi lebih lama.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) kehilangan 33,97 poin, atau 0,77%, menjadi 4.370,36 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 143,75 poin, atau 1,07%, menjadi 13.330,88.

S&P 500 turun 2,7% selama tiga sesi terakhir, penurunan tiga sesi terdalam sejak pertengahan Maret. Penurunan 3,4% Nasdaq selama tiga hari menandai penurunan tiga hari terdalam sejak Februari.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 290,91 poin atau 0,84% menjadi 34.474,83.

Sangat membebani S&P 500, CVS Health (CVS.N) anjlok 8% di tengah berita bahwa Blue Shield of California berencana untuk mengurangi ketergantungannya pada perusahaan sebagai manajer manfaat farmasi (PBM) dan bekerja dengan pihak lain termasuk Amazon.com (AMZN .HAI).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement