Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke Level 6.934

JAKARTA - MNC Sekuritas melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup terkoreksi 0,2% ke 6,900 disertai dengan munculnya volume penjualan, namun penutupan IHSG masih mampu berada di atas MA20.
MNC Sekuritas memperkirakan, IHSG berpeluang menguat untuk menguji 6,916-6,934.
"Namun demikian, tetap cermati support di 6,834, apabila kembali tertembus, maka IHSG akan menuju ke rentang area 6,793-6,800," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (18/8/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,834, 6,798 dan resistance 6,925, 6,966.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.