Ayo Belajar Investasi di Webinar MNC Sekuritas, Live Demo Pilih Saham Syariah!

JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Untuk memudahkan investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah, Anda perlu memilih perusahaan sekuritas yang memiliki Sharia Online Trading System (SOTS). SOTS merupakan produk online trading untuk transaksi saham dan reksa dana, yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS. Adanya sistem SOTS ini, tentunya memudahkan investor untuk tidak melakukan transaksi pada saham yang dilarang dalam fatwa.

Lantas apa saja fitur – fitur yang ada di SOTS MotionTrade?

Jangan lewatkan pembahasan selengkapnya di Webinar MNC Sekuritas “Live Demo Pilih Saham Syariah” pada Jumat (18/8/2023) pukul 16.00 WIB bersama Sharia Business Development MNC Sekuritas Sasha Dwi Rahayu, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah.