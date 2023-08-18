Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ayo Belajar Investasi di Webinar MNC Sekuritas, Live Demo Pilih Saham Syariah!

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:06 WIB
Ayo Belajar Investasi di Webinar MNC Sekuritas, Live Demo Pilih Saham Syariah!
MNC Sekuritas gelar Webinar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Untuk memudahkan investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah, Anda perlu memilih perusahaan sekuritas yang memiliki Sharia Online Trading System (SOTS). SOTS merupakan produk online trading untuk transaksi saham dan reksa dana, yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS. Adanya sistem SOTS ini, tentunya memudahkan investor untuk tidak melakukan transaksi pada saham yang dilarang dalam fatwa.

Lantas apa saja fitur – fitur yang ada di SOTS MotionTrade?

Jangan lewatkan pembahasan selengkapnya di Webinar MNC Sekuritas “Live Demo Pilih Saham Syariah” pada Jumat (18/8/2023) pukul 16.00 WIB bersama Sharia Business Development MNC Sekuritas Sasha Dwi Rahayu, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement