IHSG Sesi I Turun ke Level 6.868

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,47% atau 32,20 poin ke level 6.868 pada perdagangan sesi pertama, hari ini Jumat (18/8/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,92 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 612.673 kali. Adapun, sebanyak 300 saham harganya terkoreksi, 196 saham harganya naik dan 228 saham lainnya stagnan.

Pada sesi pertama, hanya dua sektor yang parkir di zona hijau yaitu, sektor energi naik 0,32% dan sektor infrastruktur naik 0,02%. Sementara itu, sembilan sektor lainnya berada di zona merah.

Adapun, sektor transportasi memimpin penurunan dengan koreksi 1,18%, sektor bahan baku turun 0,84%, sektor properti turun 0,73%, sektor industri turun 0,67%, sektor kesehatan turun 0,63%, sektor non siklikal dan siklikal kompak turun 0,52%, sektor teknologi turun 0,36% dan sektor keuangan turun 0,16%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,49% ke level 959, indeks IDX30 turun 0,49% ke level 497, indeks MNC36 turun 0,57% ke level 369, serta indeks JII turun 1,15% ke level 553.