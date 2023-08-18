Harga Minyak Dunia Turun karena Dolar AS dan Bank Sentral China

JAKARTA - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah jatuh selama tiga sesi berturut-turut, karena dolar melemah dan bank sentral China berusaha untuk meningkatkan pasar properti dan ekonomi yang lebih luas.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat 67 sen atau 0,8%, menjadi menetap pada 84,12 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September meningkat 1,01 dolar AS atau 1,3% menjadi ditutup pada 80,93 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak turun lebih dari 1,5% di sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran tentang ekonomi China yang kesulitan dan potensi kenaikan suku bunga AS lebih lanjut.

Bank sentral China mengatakan akan menjaga likuiditas cukup dan mempertahankan kebijakan yang "tepat dan kuat" untuk mendukung pemulihan ekonomi melawan hambatan.