HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Harga Gas Hulu Tak Naik

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:29 WIB
Pengumuman! Harga Gas Hulu Tak Naik
Harga gas hulu tidak naik. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kecukupan pasokan gas untuk domestik dan tidak ada kebijakan menaikkan harga gas di hulu.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menyatakan bahwa berdasarkan data SKK Migas, di beberapa daerah seperti Jawa Timur terdapat kelebihan pasokan gas, karena produksi diatas konsumsi gas untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Hingga saat ini dapat dipastikan tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga gas di hulu. SKK Migas juga memastikan bahwa produksi gas nasional cukup untuk memenuhi pasokan gas domestik, termasuk pasokan gas pipa di Sumatera maupun dalam bentuk LNG," jelas Hudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/8/2023).

Ia menambahkan bahwa produksi gas secara nasional melebihi konsumsi gas domestik yang saat ini menyerap sekitar 67% dari produksi gas yang ada. SKK Migas meyakinkan industri hulu migas mendukung penuh upaya meningkatkan penyerapan gas domestik.

"Dalam waktu dekat akan onstream 6 proyek gas di semester kedua 2023 yang total kapasitasnya mencapai sekitar 394 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang berasal dari proyek optimasi pengembangan lapangan (OPL) Baronang Gas, GBFCP Premier Oil, Seng Compressor, Segat Compressor, LTRO 18 Medco Grissik dan MAC HCML," lanjutnya.

Telusuri berita finance lainnya
