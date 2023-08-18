Teks MC 17 Agustus 2023

JAKARTA - Teks MC 17 Agustus 2023, untuk yang mempersiapkan acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam waktu dekat, Indonesia akan menggenapi masa kemerdekaannya yang ke-78. Pemerintah pusat kali ini mengusung tema ‘Terus Melaju Untuk Indonesia Maju’.

Sebagai hari yang bersejarah, masyarakat kerap kali merayakannya dengan menyelenggarakan upacara dan lomba-lomba 17 Agustus-an. Pada acara-acara seperti ini, biasanya dipilihlah seorang MC untuk bisa lebih menghidupkan suasana acara.

Setiap daerah pasti memiliki standar tertentu terhadap MC yang dipilih. Akan tetapi, satu hal yang bisa dipastikan, MC yang baik adalah orang yang komunikatif, ditambah tutur katanya bisa diterima dan cocok oleh banyak orang.

Untuk itu teks MC di sini menjadi cukup diperlukan karena bisa memberi panduan di tengah/sebelum acara bagi MC yang akan membawakan suatu acara. MC bisa menyesuaikan kata dan diksi yang akan digunakan terlebih dahulu. Lalu baru mencantumkannya di teks MC sehingga tidak perlu begitu khawatir ada salah dalam memilih kata.