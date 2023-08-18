Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Teks MC 17 Agustus 2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:35 WIB
Teks MC 17 Agustus 2023
Teks MC 17 Agustus 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Teks MC 17 Agustus 2023, untuk yang mempersiapkan acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam waktu dekat, Indonesia akan menggenapi masa kemerdekaannya yang ke-78. Pemerintah pusat kali ini mengusung tema ‘Terus Melaju Untuk Indonesia Maju’.

Sebagai hari yang bersejarah, masyarakat kerap kali merayakannya dengan menyelenggarakan upacara dan lomba-lomba 17 Agustus-an. Pada acara-acara seperti ini, biasanya dipilihlah seorang MC untuk bisa lebih menghidupkan suasana acara.

Setiap daerah pasti memiliki standar tertentu terhadap MC yang dipilih. Akan tetapi, satu hal yang bisa dipastikan, MC yang baik adalah orang yang komunikatif, ditambah tutur katanya bisa diterima dan cocok oleh banyak orang.

Untuk itu teks MC di sini menjadi cukup diperlukan karena bisa memberi panduan di tengah/sebelum acara bagi MC yang akan membawakan suatu acara. MC bisa menyesuaikan kata dan diksi yang akan digunakan terlebih dahulu. Lalu baru mencantumkannya di teks MC sehingga tidak perlu begitu khawatir ada salah dalam memilih kata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/455/3042670/semangat-kemerdekaan-penjual-bendera-yakin-dagangan-laris-manis-di-17-agustus-2024-wBBUWwH9O7.jpg
Semangat Kemerdekaan, Penjual Bendera Yakin Dagangan Laris Manis di 17 Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/320/2908817/panduan-pelaksanaan-upacara-sumpah-pemuda-2023-jadwal-acara-susunan-acara-lagu-dan-peserta-NLd3IhZNij.jpg
Panduan Pelaksanaan Upacara Sumpah Pemuda 2023: Jadwal Acara, Susunan Acara, Lagu dan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/320/2866755/10-promo-17-agustus-2023-HFalrWGagy.jpg
10 Promo 17 Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/17/320/1937932/baru-jabat-menteri-pan-rb-ini-pesan-syarifuddin-di-hut-ke-73-ri-b65CAm4sND.jpeg
Baru Jabat Menteri PAN-RB, Ini Pesan Syafruddin di HUT Ke-73 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/18/320/1758670/business-hits-wujudkan-janji-kemerdekaan-pemerataan-ekonomi-jadi-kewajiban-negara-b9nor2I5p8.jpg
BUSINESS HITS: Wujudkan Janji Kemerdekaan, Pemerataan Ekonomi Jadi Kewajiban Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/17/20/1465785/agus-marto-pimpin-langsung-upacara-di-bank-indonesia-qCZib517sx.jpg
Agus Marto Pimpin Langsung Upacara di Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement