HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah QRIS Tuntas Aman Digunakan?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:58 WIB
Apakah QRIS Tuntas Aman Digunakan?
Apakah QRIS tuntas aman digunakan
A
A
A

JAKARTA – Apakah QRIS Tuntas aman digunakan? QRIS Tuntas baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia kemarin.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Dicky Kartikoyono menjelaskan, bahwa QRIS Tuntas telah melewati berbagai proses uji coba sebelum resmi diluncurkan.

"Karena memang melewati proses. Diuji, kemudian kesiapan-kesiapan sistem, kesiapan-kesiapan dari model bisnisnya, kemudian tentunya teknologi yang digunakan oleh masing-masing PJB itu di standarisasi," jelas Dicky Kartikoyono, dikutip Jumat (18/8/2023).

Sebelum menghadirkan QRIS Tuntas, tentu terdapat serangkaian proses melalui sandbox yang dimiliki Bank Indonesia dan juga dibutuhkan teknologi yang cukup canggih agar bisa mengadopsi inovasi ini.

First mover memiliki peranan penting dalam menjalankan inovasi yang telah dirancang. Pelayanan first mover dalam membantu menjalankan QRIS Tuntas selambat-lambatnya dilakukan pada awal September mendatang.

"Makanya ada first mover, diharapkan September ini harapannya first mover sudah ada yang bisa mulai memberikan pelayanannya secara gradual harapannya PJB yang sudah siap bisa memberikan pelayanan terutama yang disebutkan oleh pak Gubernur (Bank Indonesia), sebanyak 16 PJB," kata Dicky Kartikoyono.

