HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Roeslani Didapuk Jadi Ketua Komite ASEAN di AS

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:02 WIB
Rosan Roeslani Didapuk Jadi Ketua Komite ASEAN di AS
Rosan Roeslani Didapuk Jadi Ketua Komite Asean di AS. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani ditetapkan sebagai Chairman ASEAN Committee in Washington DC (ACW) tahun 2023.

“Saya menerima estafet kepemimpinan sebagai Chairman ASEAN di Washington DC (ACW) dari Duta Besar Kamboja untuk Amerika Serikat, Keo Chhea,” kata Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Rosan yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN ditetapkan sebagai ketua ACW pada 16 Agustus 2023.

Rosan menyatakan, kesiapannya melanjutkan legasi dan program yang telah disusun pemimpin sebelumnya, termasuk meningkatkan keterlibatan strategis ACW dengan Pemerintah Amerika Serikat, Kongres, sektor akademik, sektor swasta, dan mitra lainnya.

“Saya bersyukur menerima amanah, tugas dan kepercayaan ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk memajukan keterlibatan komunitas ASEAN dalam bidang investasi dan perdagangan dengan Amerika," katanya.

Bertugas sebagai Chairman ACW selaras dengan posisi Indonesia, yang saat ini menjadi Ketua ASEAN 2023.

"Tugas saya sebagai Chairman ACW selaras dengan posisi Indonesia, yang saat ini menjadi Ketua ASEAN 2023 dan Country Coordinator untuk kemitraan ASEAN-AS,” katanya.

