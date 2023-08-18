Kualitas Udara Buruk, Abang Ojol: Masker Tidak Membantu

JAKARTA - Pengemudi ojek online (Ojol) menjadi salah satu profesi yang terkena dampak buruk kualitas udara tidak sehat di Jabodetabek. Pasalnya, abang ojol melakukan aktivitasnya di luar ruangan dan rentan terjangkit masalah pernapasan bila udara tidak sehat.

Melihat dari kualitas udara di Jabodetabek terkhusus Jakarta membuat para pengemudi was-was terhadap kesehatannya.

Diketahui sudah terdapat beberapa pengemudi ojol yang terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk hingga demam. Hal ini dikarenakan pengemudi menerima orderan ketika kualita udara memburuk dari satu tempat ke tempat lainnya.

Bahkan masker sudah tidak dapat menanggkis penyakit yang ditimbulkan dari kualitas udara buruk di Jakarta.

"Meskipun rekan-rekan pengemudi ojol sudah menggunakan masker ketika beroperasinal, nyatanya tidak banyak membantu mengurangi dampak kualitas udara yang buruk sehingga banyak driver ojol yang mengalami gangguan pernapasan setelah melakukan operasional selama 10-12 jam," kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono ketika dihubungi Okezone.