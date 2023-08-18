Diisengin Menteri Basuki, Erick Thohir: Pak Bas Gemesin

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dijahili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Upacara Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, kemarin. Erick menilai Pak Bas merupakan sosok yang menggemaskan. Pasalnya, Menteri PUPR itu kerap kali 'ngisengin' pejabat negara lain saat melakukan kunjungan kerja di daerah.

Menurutnya, dibalik sosok Basuki yang pekerja keras dan serius saat menjalankan tugasnya sebagai Menteri, lelaki asal Solo itu juga figur yang humoris.

"Itulah Pak Bas figur yang pekerja, serius, tetapi juga ngegemesin, kalau netizen bilang ngegemesin. Figur yang menyenangkan, apalagi kalau kita suka kerja-kerja di daerah ya beliau suka ngisengin saya, dan kita suka ketawa-ketawa," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (18/8/2023).

Erick mengaku menyukai karakter unik Basuki Hadimuljono. Dia memandang pria yang akrab disapa Pak Bas tersebut sebagai Mentor atau 'Menteri Senior'

"Salah satu mentor, 'Menteri Senior' yang saya sukai kerjanya," ucapnya.

Tingkah lucu Basuki kembali terjadi saat detik-detik upacara HUT RI ke-78, di Istana Negara. Di kala, para tamu undangan lain terlihat berdiri dan sigap.

Basuki justru menunduk lalu mengusap bajunya. Tak berselang lama, dia melirik jas atau beskap yang dipakai Erick Thohir, kemudian menyingkap ujung beskap tersebut.