Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diisengin Menteri Basuki, Erick Thohir: Pak Bas Gemesin

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:14 WIB
Diisengin Menteri Basuki, Erick Thohir: Pak Bas Gemesin
Erick Thohir dijahili Pak Bas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dijahili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Upacara Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, kemarin. Erick menilai Pak Bas merupakan sosok yang menggemaskan. Pasalnya, Menteri PUPR itu kerap kali 'ngisengin' pejabat negara lain saat melakukan kunjungan kerja di daerah.

Menurutnya, dibalik sosok Basuki yang pekerja keras dan serius saat menjalankan tugasnya sebagai Menteri, lelaki asal Solo itu juga figur yang humoris.

"Itulah Pak Bas figur yang pekerja, serius, tetapi juga ngegemesin, kalau netizen bilang ngegemesin. Figur yang menyenangkan, apalagi kalau kita suka kerja-kerja di daerah ya beliau suka ngisengin saya, dan kita suka ketawa-ketawa," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (18/8/2023).

Erick mengaku menyukai karakter unik Basuki Hadimuljono. Dia memandang pria yang akrab disapa Pak Bas tersebut sebagai Mentor atau 'Menteri Senior'

"Salah satu mentor, 'Menteri Senior' yang saya sukai kerjanya," ucapnya.

Tingkah lucu Basuki kembali terjadi saat detik-detik upacara HUT RI ke-78, di Istana Negara. Di kala, para tamu undangan lain terlihat berdiri dan sigap.

Basuki justru menunduk lalu mengusap bajunya. Tak berselang lama, dia melirik jas atau beskap yang dipakai Erick Thohir, kemudian menyingkap ujung beskap tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3054850/airlangga-kumpulkan-para-mantan-menko-perekonomian-ada-darmin-hingga-aburizal-NEcqJ1cHZf.jpg
Airlangga Kumpulkan Para Mantan Menko Perekonomian, Ada Darmin hingga Aburizal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041786/dikabarkan-jadi-menteri-investasi-istana-rosan-di-eropa-pr83QTTsya.jpg
Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Istana: Rosan di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041780/profil-dan-harta-kekayaan-bahlil-lahadalia-mantan-sopir-angkot-yang-bakal-dilantik-jadi-menteri-esdm-Ic71m0if5Y.jpg
Profil dan Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia, Mantan Sopir Angkot yang Bakal Dilantik Jadi Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041772/bahlil-jadi-menteri-esdm-dan-rosan-didapuk-menteri-investasi-istana-hak-prerogatif-presiden-IqEwGmoMha.jpg
Bahlil Jadi Menteri ESDM dan Rosan Didapuk Menteri Investasi? Istana: Hak Prerogatif Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041737/rosan-jadi-menteri-investasi-ini-kata-bahlil-PlVj1m9AlS.jpg
Rosan Jadi Menteri Investasi? Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/320/2985347/menteri-bahlil-ke-mabes-polri-sore-ini-ada-apa-u0QSge9i5l.jpg
Menteri Bahlil ke Mabes Polri Sore Ini, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement