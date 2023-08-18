Apakah Maxim Bisa di Cancel?

JAKARTA – Apakah Maxim bisa di cancel? Maxim motor, mobil, food dan massage bisa di cancel dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Berikut langkah-langkah untuk membatalkan Maxim Motor, Maxim Car, Maxim Food, dan Maxim Massage (Pijat) hingga cara cancel Maxim untuk Driver. Berikut diulas Okezone, Jum'at (18/8/2023).

1. Cara Cancel Maxim Motor/Car/Food

Buka aplikasi Maxim pada pilihan Maxim Motor/Car/Food.

Pilih opsi 'Pesanan Saya' atau 'Riwayat Pesanan'.

Cari pesanan yang ingin dibatalkan.

Pilih pesanan tersebut, kemudian klik tombol 'Batalkan' atau 'Cancel'.

Klik tombol 'Ya' atau 'Confirm' saat Maxim menampilkan pop up konfirmasi.