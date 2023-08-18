Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

El Nino Ancam Stok Pangan, Solusinya Gimana?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:33 WIB
El Nino Ancam Stok Pangan, Solusinya Gimana?
El Nino ancam sentra produksi beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - El Nino bisa mengganggu sentra produksi beras di Indonesia. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya mengamankan cadangan pangan untuk menghadapi El Nino yang diperkirakan akan menyebabkan penurunan produktivitas sejumlah komoditas pertanian.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengungkapkan, pihaknya menyiapkan berbagai langkah dan strategi dalam menghadapi El Nino.

Pertama adalah melakukan penguatan cadangan pangan bukan hanya beras tapi beberapa komoditas lainnya.

"Kedua adalah badan pangan nasional menyediakan fasilitasi anggaran fasilitasi distribusi Untuk memindahkan komoditas dari wilayah-wilayah produsen yang musim panen ke wilayah-wilayah consumer," ungkap Rachmi dalam siaran Market Review IDX Channel, Jumat (18/8/2023).

Langkah ketiga, tambahnya, Bapanas secara reguler melaksanakan gelar pangan murah di semua provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menyediakan berbagai macam jenis pangan dengan harga di bawah pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing.

"Kemudian juga dilakukan penyaluran beras SPHP stabilisasi pasokan dan harga, ini beras yang warna karungnya kuning harganya di bawah HET dan itu langsung ke ritel ditugaskan kepada Bulog untuk menjual beras 5 kilogram ini langsung ke ritel, baik modern maupun pasar rakyat," terangnya.

Telusuri berita finance lainnya
