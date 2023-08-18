10 Promo 17 Agustus 2023

, Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:37 WIB

JAKARTA – Sepuluh promo 17 Agustus 2023 menarik diketahui.

Tersedia banyak promo menarik yang disediakan berbagai tempat wisata dan juga resto dalam menyambut HUT RI ke-78.

Adapun promo-promo tersebut mulai berlaku saat memasuki bulan Agustus 2023.

Berikut dirangkum Okezone, Jum'at (18/8/2023) daftar beberapa tempat wisata dan restoran cepat saji yang memiliki promo dalam rangka menyambut HUT RI ke-78.

1. Ancol

Taman Impian Jaya Ancol menawarkan promo 'Harga Murce Agustus' yang berlaku sampai dengan 30 September 2023.

Syarat & ketentuan:

- Membeli minimal masing-masing satu dari tiga produk Sosro (teh botol 450 ml/Tebs 500 ml/Fruit Tea 500 ml) di Indomaret dan Alfamart wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Banten (kecuali di Ancol).

- Mendapatkan “Kode Unik” yang tertera di struk pembelian dengan kode yang berisi 16 digit untuk Indomaret dan 8 digit untuk Alfamart.

- Memasukkan “Kode Unik” yang didapat saat transaksi pembelian tiket di ancol.com/sosro.

- Periode pembelian produk Sosro untuk mendapatkan promo ini mulai dari 15 Juli 2023 sampai 30 September 2023.

2. Burger King

Burger King dalam merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 menawarkan menu makanan murah meriah dengan harga Rp17.845 saja pada menu-menu tertentu.

Menu-menu promo tersebut, diantaranya ada 1 pcs ayam spicy+nasi, 1 pcs ayam crispy+nasi+bumbu Madura BK, 1 pcs ayam crispy+nasi, cheeseburger, royal chicken burger, cheese whopper jr, king fusion blueberry+cookies and cream, dan Milo float+fries.

Syarat & ketentuan untuk mendapat promo:

- Berlaku pada periode 1-20 Agustus 2023.

- Tunjukkan postingan ini ke kasir saat pembelian.

- Harga belum termasuk PPn.

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

- Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist.

- Berlaku untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App.