Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Promo 17 Agustus 2023

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:37 WIB
10 Promo 17 Agustus 2023
Promo 17 Agustus 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sepuluh promo 17 Agustus 2023 menarik diketahui.

Tersedia banyak promo menarik yang disediakan berbagai tempat wisata dan juga resto dalam menyambut HUT RI ke-78.

Adapun promo-promo tersebut mulai berlaku saat memasuki bulan Agustus 2023.

Berikut dirangkum Okezone, Jum'at (18/8/2023) daftar beberapa tempat wisata dan restoran cepat saji yang memiliki promo dalam rangka menyambut HUT RI ke-78.

1. Ancol

Taman Impian Jaya Ancol menawarkan promo 'Harga Murce Agustus' yang berlaku sampai dengan 30 September 2023.

Syarat & ketentuan:

- Membeli minimal masing-masing satu dari tiga produk Sosro (teh botol 450 ml/Tebs 500 ml/Fruit Tea 500 ml) di Indomaret dan Alfamart wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Banten (kecuali di Ancol).

- Mendapatkan “Kode Unik” yang tertera di struk pembelian dengan kode yang berisi 16 digit untuk Indomaret dan 8 digit untuk Alfamart.

- Memasukkan “Kode Unik” yang didapat saat transaksi pembelian tiket di ancol.com/sosro.

- Periode pembelian produk Sosro untuk mendapatkan promo ini mulai dari 15 Juli 2023 sampai 30 September 2023.

2. Burger King

Burger King dalam merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 menawarkan menu makanan murah meriah dengan harga Rp17.845 saja pada menu-menu tertentu.

Menu-menu promo tersebut, diantaranya ada 1 pcs ayam spicy+nasi, 1 pcs ayam crispy+nasi+bumbu Madura BK, 1 pcs ayam crispy+nasi, cheeseburger, royal chicken burger, cheese whopper jr, king fusion blueberry+cookies and cream, dan Milo float+fries.

Syarat & ketentuan untuk mendapat promo:

- Berlaku pada periode 1-20 Agustus 2023.

- Tunjukkan postingan ini ke kasir saat pembelian.

- Harga belum termasuk PPn.

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

- Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist.

- Berlaku untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/455/3042670/semangat-kemerdekaan-penjual-bendera-yakin-dagangan-laris-manis-di-17-agustus-2024-wBBUWwH9O7.jpg
Semangat Kemerdekaan, Penjual Bendera Yakin Dagangan Laris Manis di 17 Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/320/2908817/panduan-pelaksanaan-upacara-sumpah-pemuda-2023-jadwal-acara-susunan-acara-lagu-dan-peserta-NLd3IhZNij.jpg
Panduan Pelaksanaan Upacara Sumpah Pemuda 2023: Jadwal Acara, Susunan Acara, Lagu dan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/320/2866578/teks-mc-17-agustus-2023-7ZPhfF906J.jpg
Teks MC 17 Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/17/320/1937932/baru-jabat-menteri-pan-rb-ini-pesan-syarifuddin-di-hut-ke-73-ri-b65CAm4sND.jpeg
Baru Jabat Menteri PAN-RB, Ini Pesan Syafruddin di HUT Ke-73 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/18/320/1758670/business-hits-wujudkan-janji-kemerdekaan-pemerataan-ekonomi-jadi-kewajiban-negara-b9nor2I5p8.jpg
BUSINESS HITS: Wujudkan Janji Kemerdekaan, Pemerataan Ekonomi Jadi Kewajiban Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/17/20/1465785/agus-marto-pimpin-langsung-upacara-di-bank-indonesia-qCZib517sx.jpg
Agus Marto Pimpin Langsung Upacara di Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement