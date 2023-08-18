Pemerintah Siapkan 12 Solusi Atasi Polusi Udara

JAKARTA - Pemerintan menyiapkan 12 solusi mengatasi polusi udara yang memburuk. Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil setidaknya ada 10-12 solusi untuk atasi polusi udara yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Adapun solusi tersebut dihasilkan setelah Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

"Tadi rapat dipimpin langsung pak Menko. Ini menerjemahkan arahan pak Presiden di Istana, nanti akhir bulan dilaporkan hasil rencana aksi, ada 10-12, multidimensi kementerian lembga dan 3 Pemerintah Provinsi untuk gerak bersama di Jabodetabek," katanya ditemui di Kantor Kemenko Marves.

Ridwan Kamil mengatakan 10-12 rencana aksi tersebut meliputi evaluasi dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), evaluasi jumlah kendaraan bermotor.

"Karena hasil kajiannya PM 2.5 75% dari kendaraan, itu zat paling berbahaya. Sementara itu wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya sementara itu cuma 25% dari kajian yang ada," kataya.