HOME FINANCE HOT ISSUE

Solusi Polusi Udara, Pemerintah Wacanakan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:08 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah serius dalam mengatasi permasalahan polusi udara yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Salah satunya mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah mewacanakan adanya penambahan insentif bagi motor konversi menjadi Rp10 juta. Di mana insentif bagi kendaraan motor konversi sebelumnya hanya mendapatkan Rp7 juta.

"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari 7 juta ke 10 juta, untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," katanya saat ditemui usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

Kemudian opsi lainnya kata RK yakni meminta industri dan mall untuk tidak menggunakan listrik pribadi. Sebab kata RK ada dugaan industri bahkan mall membuat bahan bakar sendiri agar lebih murah.

"Kan suka dilihat bikin listrik sendiri pakai genset, karena harga lebih murah. Kita meminta PLN untuk diskon agar listrik bisa diserfikasi PLN," katanya.

Halaman:
1 2
