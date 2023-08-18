Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ridwan Kamil Ungkap 12 Rencana Aksi Atasi Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:14 WIB
Ridwan Kamil Ungkap 12 Rencana Aksi Atasi Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek
12 Rencana Aksi Atasi Polusi Udara. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan 10-12 solusi untuk mengatasi polusi udara yang belakangan ini menjadi perhatian.

Adapun solusi tersebut dihasilkan setelah Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hari ini.

"Tadi rapat dipimpin langsung Pak Menko. Ini menerjemahkan arahan Pak Presiden di Istana, nanti akhir bulan dilaporkan hasil rencana aksi, ada 10-12, multidimensi kementerian, lembaga dan tiga Pemerintah Provinsi untuk gerak bersama di Jabodetabek," katanya ditemui di Kantor Kemenko Marves.

Ridwan Kamil mengatakan, 10-12 rencana aksi tersebut meliputi evaluasi dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), evaluasi jumlah kendaraan bermotor.

"Karena hasil kajiannya PM 2.5 75% dari kendaraan, itu zat paling berbahaya. Sementara itu wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya sementara itu cuma 25 persen dari kajian yang ada," kataya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186/hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368/menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087156/ri-komit-kurangi-emisi-penerbangan-di-cop29-azerbaijan-ojKtmmsshX.jpg
RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074412/ancaman-perubahan-iklim-bahlil-transisi-energi-harus-kita-lakukan-jaCqUaw7d2.png
Ancaman Perubahan Iklim, Bahlil: Transisi Energi Harus Kita Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-kOOsFBuLx8.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059661/ngeri-sri-mulyani-perubahan-iklim-ancaman-nyata-G0yvrxmu4z.jpg
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement