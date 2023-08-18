Benarkah Sirkuit Mandalika Meninggalkan Utang?

JAKARTA - Benarkah sirkuit Mandalika meninggalkan utang? Berikut akan diulas dengan lengkap dalam artikel ini.

Isu ini terus bergulir di kalangan masyarakat.

Hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Sirkuit Mandalika benar masih meninggalkan hutang sebesar Rp4,6 triliun melalui data ITDC.

Pinjaman tersebut lantaran adanya pembangunan proyek Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Utang yang ditinggalkan Sirkuit Mandalika terbagi menjadi dua pembayaran yakni short term atau utang jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan long term atau utang jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan bahwa hutang yang terdapat dalam data anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney merupakan hal yang wajar sebab pinjaman digunakan untuk membangun Proyek Strategi Nasional (PSN), Mandalika.