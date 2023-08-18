Ridwan Kamil Kaji Kebijakan WFH di Bogor, Depok dan Bekasi

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan swasta maupun PNS di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi. Hal itu guna mengurangi polusi udara yang saat ini masuk dalam kategori tidak sehat.

"Khusus kawasan Jabodetabek sumbang pergerakan, ke Jakarta, kita akan perkuat minggu ini untuk dikaji," katanya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan kebijakan WFH bagi PNS di wilayah Pemrov Jawa Barat.

"Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja di rumah, 2 hari ke kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja, 1hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan," katanya.