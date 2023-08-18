MNC Medical Center Gelar Pemeriksaan Kesehatan, Karyawan: Sangat Bermanfaat

JAKARTA - Karyawan MNC Group tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama MNC Medical Center dan bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Menteng.

Dokter Penanggung Jawab Klinik Pratama MNC Medical Center Dr Mintoro Sumego mengatakan, ada sekitar 140 orang melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan Inspeksi visual asam asetat (IVA), gula darah, human immunodeficiency virus (HIV), hingga pemeriksaan jiwa.

BACA JUGA:

"Karyawan MNC sendiri sangat antusias. Hampir 140 orang yang diperiksa. Jadi mereka juga bersyukur kita sekarang punya klinik yang bisa menangani Kalau nantinya ada keadaan-keadaan yang darurat medis. Kita berharap mudah-mudahan klinik ini bisa bermanfaat bagi direksi, staf, dan karyawan MNC," ungkap Dr Mintoro di Klinik Pratama MNC Medical Center, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Salah seorang peserta pemeriksaan kesehatan bernama Lenita Hertania Sinaga bersyukur bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

BACA JUGA:

"Aku sudah periksa TBC, HIV/Aids terus juga sudah periksa darah, sudah periksa tinggi, dan berat badan, kolesterol, dan lain-lain," ucapnya.

Dia menyebut selain pemeriksaan kesehatan yabg cukup lengkap, pelayanan yang diberikan saat melakukan pemeriksaan kesehatan juga sangat bagus dan profesional.

"Bagus banget ini pelayanannya, sangat teratur, kita dipanggil satu-satu secara teratur juga kita tidak mengantre terlalu lama," ujarnya.