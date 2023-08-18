Tarif LRT Jabodebek Ditetapkan Segini, Murah atau Mahal?

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah resmi menetapkan tarif LRT Jabodebek jarak dekat hingga terjauh.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan tarif km pertama dikenakan biaya Rp5.000 dan km selanjutnya Rp700.

Untuk tarif terjauh dikenakan sebesar Rp27.400 untuk rute Stasiun Harjamukti - Stasiun Jatimulya sepanjang ± 33 km.

Dia menegaskan bahwa tarif tersebut telah diberikan subsidi. Besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang telah ditetapkan pada 14 Juli 2023.

Risal mengatakan bahwa besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah mencapai sekitar Rp18.000,- per penumpang untuk rute terjauh.

"Pemberian subsidi terhadap tarif LRT Jabodebek dilakukan agar biayanya tidak terlalu membebani masyarakat, sehingga dapat menarik minat masyarakat beralih ke angkutan massal," katanya, Jumat (18/8/2023).