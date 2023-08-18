Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Formasi CPNS 2023 Lulusan SMK, Cara Daftar dan Syarat

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:26 WIB
Formasi CPNS 2023 Lulusan SMK, Cara Daftar dan Syarat
Ilustrasi Formasi CPNS 2023 untuk SMK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Setidaknya terdapat beberapa formasi CPNS 2023 lulusan SMK yang sangat menarik untuk kalian coba mendaftar. Karena pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023.

Terdapat 8 instansi dan kementerian yang saat ini membuka banyak lowongan bagi para lulusan SMK. Ada berbagai syarat berupa dokumen dan kelengkapan yang tidak boleh dilupakan calon pendaftar, agar tidak menyesal nantinya.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023), berikut ini Okezone merangkum informasi mengenai formasi CPNS 2023 lulusan SMK beserta cara daftar dan syarat:

1. Badan SAR Nasional (Basarnas)

Pertama adalah Basarnas yang termasuk instansi strategis di Tanah Air. Tujuan pembukaan formasi ini umum dilakukan untuk mengisi beberapa posisi baru yang kebutuhannya tersebar di seluruh Indonesia.

2. Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kedua, instansi Kejagung juga tidak ketinggalan membuka kesempatan dalam formasi buat para lulusan SMK atau sederajat. Tercatat setidaknya ada 990 posisi yang dibuka kali ini. Peluang ini terdiri dari pengadministrasi penanganan perkara dan pengawal tahanan.

Halaman:
1 2 3
