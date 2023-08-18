Impor Ditolak, Perjalanan KRL Dipastikan Tidak Berkurang

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memastikan frekuensi perjalanan KRL tidak akan dikurangi meski keputusan impor dari Jepang ditolak Pemerintah.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menjelaskan saat ini KCI telah mengoperasikan sekitar 1.100 - 1.150 rangkaian kereta setiap harinya.

Beberapa rangkaian akan dilakukan maintenance agar rangkaian yang dioperasikan tidak berkurang meski pengadaan KRL terhambat.

"Jadi dalam isu pengadaan KRL ini kami komitmen tidak kurangi frekuensi perjalanan, tapi memang kami harus lakukan rekompetisi dan maintenance beberapa rangkaian," ujar Anne di stasiun Jakarta Kota, Jumat (18/8/2023).

Anne menjelaskan saat ini Pemerintah telah memutuskan, hanya bisa melakukan impor KRL baru dari Jepang sebanyak 3 unit.

Kemudian ditambah pengadaan KRL baru yang diproduksi oleh PT INKA.

Targetnya pengadaan impor KRL baru dari Jepang bakal tiba di Indonesia pada tahun 2024 mendatang.