HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Minta Tarif LRT Jabodebek Didiskon 78%

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:17 WIB
Kemenhub Minta Tarif LRT Jabodebek Didiskon 78%
Kemenhub usul soal diskon tarif LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan adanya diskon tarif bagi penumpang LRT Jabodebek pada saat mulai beroperasi mendatang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan bahwa ada dua model promo yang diusulkan.

Pertama diskon tarif 78%. Promo tersebut akan diberikan pada bulan pertama pengoperasian LRT Jabodebek.

"Promosinya 78%. Apakah kita akan bulatkan Rp5.000, diskonnya itu 78%," kata Risal di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (18/8/2023).

Kemudian kata Risal, promo berikutnya yakni peberlakuan maksimal tarif Rp20.000 untuk rute terjauh. Promo ini akan diberlakukan pada bulan setelah promo diskon 78%.

Halaman:
1 2
