HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Siapkan Tambahan PMN Hutama Karya Rp12,5 Triliun pada 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:21 WIB
Sri Mulyani Siapkan Tambahan PMN Hutama Karya Rp12,5 Triliun pada 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani beri tambahan PMN ke Hutama Karya pada 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan dana investasi melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebesar Rp12,5 triliun.

Dana segar tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

 BACA JUGA:

PMN Hutama Karya akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan sejumlah ruas tol.

Dalam Nota Keuangan 2024 dijelaskan bahwa HK perlu melanjutkan penugasan pemerintah terkait jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.812 kilometer (km).

 BACA JUGA:

"Mengingat JTTS layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN," demikian bunyi Nota Keuangan 2024, dikutip Jumat (18/8/2023).

