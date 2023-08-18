Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPK Geledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Wamenaker: Saya Belum Dapat Info

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:24 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan KPK dikabarkan melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor merespon adanya dugaan penggeledahan di Kantor Kemnaker terkait kasus pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Saat dihubungi MNC Portal, Afriansyah Noor mengaku belum mendapatkan laporan dari jajarannya yang berada di kantor. Bahkan Afriansyah juga mengaku tidak memahami masalah penggeledahan tersebut.

"iya saya belum dapat info, saya belum dapat laporan dari kantor," kata Wamenaker saat dihubungi MNC Portal, Jumat (18/8/2023).

Selain melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, KPK dikabarkan menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9 Bekasi, Jawa Barat.

