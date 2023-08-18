Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kantornya Digeledah KPK, Kemnaker Beri Penjelasan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:56 WIB
Kantornya Digeledah KPK, Kemnaker Beri Penjelasan Ini
KPK geledah kantor Kemnaker. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di urusan pekerja migran.

Kepala Biro Humas Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) Chairul Fadhly menjelaskan dugaan korupsi tersebut ada kaitannya dengan urusan pekerjaan di masa lalu.

Tepatnya pada Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) yang saat ini sudah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (disingkat Ditjen Binapenta & PKK).

"Saya pikir ini ada kaitannya sama kegiatan beberapa tahun lalu," ujar Chairul Fadhly saat dihubungi MNC Portal, Jumat (18/8/2023).

Chairul menambahkan bahwa Kemnaker berkomitmen terhadap proses penegakan hukum.

Kemnaker memastikan akan selalu bersikap kooperatif dan mendukung terhadap berbagai proses penegakan hukum.

