HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Faiq Bolkiah, Pesepak Bola Berharta Rp287 Triliun Ponakan Sultan Brunei yang Kini Pengangguran

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:02 WIB
Faiq Bolkiah pesepak bola berharta Rp287 triliun. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Faiq Bolkiah yang memiliki harta triliunan akan diulas dalam artikel ini.

Dia lahir pada 9 Mei 1998 silam di Los Angeles, Amerika Serikat.

 BACA JUGA:

Nama Faiq mulai melejit karena statusnya sebagai pesepakbola terkaya sejagat.

Dalam karir sepakbolanya, Faiq pernah merumput di Portugal bersama Maritimo FC. Selain itu, Faiq juga sempat masuk ke dalam tim utama sebelum diturunkan ke tim kedua.

 BACA JUGA:

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (18/8/2023) perjalanannya tidaklah mudah, Faiq gagal bersinar di Portugal sehingga ia memutuskan untuk pulang ke Asia Tenggara untuk bermain di Thai League, dengan Chonburi merupakan klub yang cukup beruntung karena bisa menampungnya.

Jika dilihat secara jenjang karier, Faiq sejatinya memiliki perjalanan yang cukup mengagumkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
