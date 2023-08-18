Siapa Pemilik Bakmi GM? Ternyata Ini Orangnya

JAKARTA - Pemilik Bakmi GM menarik untuk diulas. Bakmi GM merupakan restoran bakmi cepat saji yang outletnya sudah tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali.

Total outlet Bakmi GM kini mencapai 52, dengan outlet terbanyaknya di Jakarta Selatan.

Bakmi GM mengaku telah mempekerjakan setidaknya 1.200 staf di tim pelayanan serta sudah melayani lebih dari 30.000 pelanggan setiap harinya.

Lalu siapa pemilik Bakmi GM?

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (18/8/2023), pemilik Bakmi GM adalah Tjhai Sioe dan Loei Kwai Fong.

Mereka adalah sepasang suami istri yang berinisiatif membuka kedai bakmi di jalan Gajah Mada 77, Jakarta Barat.