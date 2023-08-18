Siapa Pemilik Es Teh Solo? Ini Sosoknya

JAKARTA – Siapa pemilik es teh Solo? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Pemilik es teh Solo ini adalah Arum Kusumo.

Usaha es teh Solo pertama dibuka di Cilegon dan Serang. Dengan harga yang murah dan terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 per bungkus.

Arum mengatakan bahwa es teh yang dijual memiliki racikan rahasia dengan menggunakan teh asli dari kota Solo.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (18/8/2023), usaha es teh Solo ini terletak di Perumahan Taman Krakatau, Kabupaten Serang, Banten.

Arum sendiri mengklaim bahwa es teh Solo sudah ada sejak tahun 1968 lalu.