INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Es Teh Solo? Ini Sosoknya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:03 WIB
Siapa Pemilik Es Teh Solo? Ini Sosoknya
Pemilik es teh Solo. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Siapa pemilik es teh Solo? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Pemilik es teh Solo ini adalah Arum Kusumo.

 BACA JUGA:

Usaha es teh Solo pertama dibuka di Cilegon dan Serang. Dengan harga yang murah dan terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 per bungkus.

Arum mengatakan bahwa es teh yang dijual memiliki racikan rahasia dengan menggunakan teh asli dari kota Solo.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (18/8/2023), usaha es teh Solo ini terletak di Perumahan Taman Krakatau, Kabupaten Serang, Banten.

 BACA JUGA:

Arum sendiri mengklaim bahwa es teh Solo sudah ada sejak tahun 1968 lalu.

Halaman:
1 2
