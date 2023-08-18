Menteri PUPR: Proyek Bandara VVIP IKN Masuk Tahap Lelang

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara siap masuk proses tender. Targetnya proyek tersebut bisa mulai konstruksi pada tahun ini.

Dia menjelaskan pada tahun 2024 mendatang, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp40 triliun lebih. Porsi tersebut dibagi untuk Kementerian PUPR sebesar Rp35,67 triliun dan Kementerian Perhubungan sekitar Rp5 triliun.

"Total anggaran untuk IKN Rp35,67 triliun (untuk PUPR), yang Rp5 triliun tadi kan (Kementerian) Perhubungan. Jadi total Rp40 triliun, yang kami (PUPR) Rp35,672 yang lainnya dari Perhubungan untuk bandara VVIP," ujar Menteri Basuki dikutip, Jumat (18/8/2023).

Lebih lanjut, Menteri Basuki menjelaskan saat ini pihaknya sudah menyelesaikan proses perencanaan. Sehingga targetnya pada tahun ini akan dilakukan semacam lelang dini pembangunan bandara VVIP di IKN.

"Ini yang bandara ini VVIP itu kan kalau perencanaan sudah dilaksanakan, ini kita memakai sisa lelang untuk dilakukan sekarang uang mukanya, baru nanti yang 2024 untuk yang sisanya. Itu mungkin bulan depan (lelang), nunggu Oktober mungkin kayak lelang dini itu," sambungnya.