HOME FINANCE PROPERTY

Siapa Pemilik Wismilak, Produsen Rokok yang Gedungnya Disita Polisi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:56 WIB
JAKARTA - Banyak publik yang bertanya mengenai siapa pemilik Wismilak sebagai buntut dari penggeledahan dan penyitaan Gedung Wismilak oleh kepolisian. Kombes Farman dari Ditreskrimsus Polda Jatim mengatakan hal itu dilakukan terkait adanya dugaan sejumlah tindak pidana.

Ternyata gedung yang berlokasi di Jalan Raya Darmo, Surabaya, tersebut diketahui milik PT Wismilak Inti Makmur Tbk, yakni dari namanya sudah jelas merupakan perusahaan rokok yang memiliki sejarah panjang di Indonesia.

Lalu, siapa pemilik Wismilak? Mengutip dari laman resmi perusahaan tersebut, Jumat (18/8/2023), sejarah PT Wismilak Inti Makmur Tbk dimulai sejak didirikan oleh empat orang berdarah China yakni Lie Koen Lie, Tjioe Ing Hien, Tjioe Ing Hwa, dan Oei Bian Hok pada 1962 silam.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
