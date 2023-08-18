Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PLN Siap Pasok Listrik ke IKN Lewat PLTS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:30 WIB
PLN Siap Pasok Listrik ke IKN Lewat PLTS
PLN siap pasok listrik ke IKN Nusantara (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PLN bakal memasok listrik ke IKN Nusantara lewat PLTS. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan PT PLN (persero) akan menyediakan energi baru terbarukan lewat pembangkit listri tenaga surya (PLTS).

Agung menjelaskan PT PLN akan bekersama dengan pihak swasta dan pada tahap awal akan mampu menyediakan listrik sebanyak 56 mega watt. Kehadiran listrik tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan IKN sebagai kota berkelanjutan.

"Tadi confirm akan tersedia tepat waktu, akan dibangun 56 mega watt, (PLTS) ini ditanah. Tadi dibahas, akan tersedia tepat waktu," ujar Agung saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8/2023).

Agung menjelaskan penyediaan PLTS itu merupakan direktif langsung dari Presiden kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menunjuk PT PLN dalam rangka penyediaan energi bersih di IKN.

"Itu PLN yang membangun, bekerjasama dengan pihak yang membawa teknologi, lewat penugasan Pemerintah. karena seusai dengan Perpres ada penugasan dari Kementerian ESDM untuk ada PLTS sebesar 56 mega watt," sambungnya.

