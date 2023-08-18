Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kontrak Proyek Rusun ASN di IKN Siap Diteken Pekan Depan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:39 WIB
Kontrak Proyek Rusun ASN di IKN Siap Diteken Pekan Depan
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kontrak proyek pembangunan rusun ASN di IKN Nusantara siap diteken pekan depan. Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan proyek 47 tower rumah susun atau rusun ASN di IKN Nusantara siap dilakukan penandatangan kontrak pada pekan depan.

"Kontrak proyek pekerjaan 47 tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) siap ditandatangani pada pekan depan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dilansir dari Antara, Jumat (18/8/2023).

Danis juga menambahkan, pemenang kontrak proyek pekerjaan rusun ASN di IKN tersebut merupakan perusahaan dalam negeri mengingat skema pembiayaan proyek ini menggunakan APBN.

"Skema pembiayaan pembangunan rusun ASN di IKN menggunakan APBN," katanya.

Rusun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi, di mana masing-masing tower rata-rata dibangun 12 lantai.

Pembangunan rusun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, sehingga rumah susun dibangun dengan tidak banyak memotong hutan.

Halaman:
1 2
