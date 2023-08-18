Apakah 1 KTP Bisa Buat 2 ATM BCA? Cek Faktanya

JAKARTA- Saat membuka rekening BCA, salah satu yang wajib dibawa adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebaga identitas. Selain itu bagi yang punya rekening BCA, ingin membuat lagi kembali membuka baru cukup dengan identitas sama.

Hal itu menjawab mengenai satu KTP bisa buat buat 2 atam BCA. Namun, ada syarat yang perlu diperhatikan saat ingin membuka rekening BCA dua kali.

Salah satunya rekening simpanan tidak boleh sama. Jika Anda sudah memiliki rekening Tahapan Xpresi misalnya, diperbolehkan membuat rekening baru asalkan selain Tahapan Xpresi tadi. Misalnya Tahapan Gold, Tahapan Berjangka atau Tapres.

Jadi jika kebetulan Anda bisa menghasilkan cuan yang terus mengalir tiada henti dari arah yang sudah disangka-sangka, kamu bisa menyimpannya di rekening terpisah. Tahapan Xpresi khusus untuk traktir teman, Tahapan Gold untuk dana bisnis dan Tahapan Berjangka untuk persiapan membeli rumah nanti.