IHSG Sepekan Tertekan 0,29% ke Level 6.859

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan selama periode tanggal 14 sampai 18 Agustus 2023. Di mana perdagangan minggu ini bervariasi.

"Selama sepekan ini, terdapat peningkatan kapitalisasi pasar Bursa sebesar 0,04% menjadi Rp10.060 triliun dari Rp10.056 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Pj. S. Sekretaris Perusahaan PT BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Dia menyebut, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 12,62% menjadi Rp10.700 triliun dari Rp10.245 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

"Kemudian, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan turut meningkat 7,42% menjadi 16,765 miliar lembar saham dari 18,108 miliar lembar saham pada penutupan pekan yang lalu," ungkap Kautsar.

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan mengalami perubahan sebesar 3,56% menjadi 1.051.405 transaksi dari 1.090.176 transaksi pada pekan lalu.