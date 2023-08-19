Harga Minyak Dunia Anjlok 2% di Minggu Ini

JAKARTA - Harga minyak naik hingga 1% pada akhir perdagangan Jumat, di tengah tanda-tanda perlambatan produksi AS. Namun mencatat rugi mingguan dengan reli mingguan terpanjang karena meningkatnya kekhawatiran pertumbuhan permintaan global.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat 68 sen atau 0,8% menjadi USD84,80 per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September meningkat 86 sen atau 1,1% menjadi USD81,25 per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua harga acuan terdorong lebih tinggi setelah data industri menunjukkan jumlah rig minyak dan gas alam AS turun untuk minggu keenam berturut-turut. Kemerosotan produksi AS dapat memperburuk keketatan pasokan yang diantisipasi hingga akhir tahun ini.

Kekhawatiran itu, didorong oleh penurunan produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, membantu kenaikan harga minyak selama tujuh minggu berturut-turut sejak Juni.

Sementara itu, jarga minyak mentah Brent naik sekitar 18% dan WTI naik 20% selama tujuh minggu yang berakhir 11 Agustus. Namun minggu ini, harga minyak turun sekitar 2,0% dibanding minggu lalu, karena krisis properti yang memburuk di China menambah kekhawatiran tentang pemulihan ekonomi dan mengurangi minat investor terhadap aset-aset berisiko di seluruh pasar.

"Kekhawatiran bagi investor tetap terfokus pada ketegangan antara pertumbuhan global yang melambat dan pasokan global yang masih ketat," kata Manajer Portofolio Senior US Bank Asset Management, Rob Haworth, dikutip dari Antara, Sabtu (19/8/2023).

"Harga kemungkinan akan tetap di kisaran ketat untuk saat ini. Permintaan dipertanyakan karena investor khawatir dengan lemahnya data dari China," tambahnya.