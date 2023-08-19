Harga Emas Akhirnya Naik Setelah 9 Hari Turun Beruntun

JAKARTA - Harga emas akhirnya menguat di akhir perdagangan Jumat. Kenaikan ini menghentikan penurunan selama sembilan hari berturut-turut atau menjadi penurunan harian terpanjang dalam lebih dari enam tahun.

Harga emas berkilau lagi karena dolar Amerika Serikat (AS) melemah. Di mana Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange naik USD1,30 atau 0,07% menjadi USD1.916,50 per ounce.

Dolar AS turun dari level tertinggi dalam dua bulan terakhir, tetapi masih berada di jalur untuk kenaikan minggu kelima berturut-turut karena ekonomi AS yang tangguh menyiratkan suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Dolar AS melemah pada perdagangan Jumat, setelah inflasi kawasan euro menunjukkan tanda-tanda pelambatan marjinal. Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, terakhir diperdagangkan 0,2% lebih rendah di 103,290.

Imbal hasil obligasi Pemerintah AS juga turun. Hal ini tentu memberikan dukungan pada emas.

Harga emas pun mengakhiri penurunan beruntun terpanjang sejak Maret 2017i. Namun emas masih mengakhiri pekan ini dengan penurunan hampir 1,6%.

Didorong oleh data ekonomi AS yang kuat, indeks dolar AS telah naik 0,7% minggu ini dan sekitar 1,6% sejauh bulan Agustus, memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.