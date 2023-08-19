Headway MRT Jakarta Terlambat Jadi 13 Menit, Ini Penyebabnya

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan adanya penanganan gangguan teknis di jalur Lebak Bulus-Haji Nawi. Hal tersebut mengakibatkan headway perjalanan menjadi terlambat.

"Sehubungan dengan adanya gangguan teknis operasional pada jalur Lebak Bulus - Haji Nawi maka headway kereta saat ini menjadi 13 menit," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary MRT, Ahmad Pratomo, di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Dia mengatakan, saat ini sedang dilakukan penanganan oleh tim terkait dan untuk perkembangan informasi lebih lanjut, dapat dipantau pada media sosial MRT Jakarta.

Atas gangguan ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan ini.

"Kami senantiasa memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jasa MRT Jakarta tetap terjaga," pungkas Ahmad.

Sebelumnya, salah satu warga net mengeluhkan adanya keterbatasan kecepatan pada operasional transportasi MRT Jakarta. Padahal dia menggunakan MRT Jakarta untuk mengefesiensikan waktu perjalanan.