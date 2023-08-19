Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Headway MRT Jakarta Terlambat Jadi 13 Menit, Ini Penyebabnya

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:27 WIB
<i>Headway</i> MRT Jakarta Terlambat Jadi 13 Menit, Ini Penyebabnya
MRT Jakarta Alami Gangguan. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan adanya penanganan gangguan teknis di jalur Lebak Bulus-Haji Nawi. Hal tersebut mengakibatkan headway perjalanan menjadi terlambat.

"Sehubungan dengan adanya gangguan teknis operasional pada jalur Lebak Bulus - Haji Nawi maka headway kereta saat ini menjadi 13 menit," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary MRT, Ahmad Pratomo, di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Dia mengatakan, saat ini sedang dilakukan penanganan oleh tim terkait dan untuk perkembangan informasi lebih lanjut, dapat dipantau pada media sosial MRT Jakarta.

Atas gangguan ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan ini.

"Kami senantiasa memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jasa MRT Jakarta tetap terjaga," pungkas Ahmad.

Sebelumnya, salah satu warga net mengeluhkan adanya keterbatasan kecepatan pada operasional transportasi MRT Jakarta. Padahal dia menggunakan MRT Jakarta untuk mengefesiensikan waktu perjalanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481/mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165722/stasiun_mrt_jakarta_bawah_tanah-JT60_large.jpg
Stasiun MRT Bawah Tanah Glodok-Kota Ditargetkan Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159715/direksi_dan_komisaris_mrt_jakarta-8Bgr_large.jpg
MRT Jakarta Angkat Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement