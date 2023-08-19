Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perhatian! Uji Coba LRT Jabodebek untuk Masyarakat Dimulai Besok sampai 25 Agustus 2023, Tarifnya Cuma Segini

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:35 WIB
Perhatian! Uji Coba LRT Jabodebek untuk Masyarakat Dimulai Besok sampai 25 Agustus 2023, Tarifnya Cuma Segini
Uji Coba LRT Jabodebek untuk Masyarakat Dimulai Besok. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - Uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat dengan tarif Rp1 akan dilaksanakan pada 20 hingga 25 Agustus 2023.

"Tanggal 20 sampai 25 Agustus," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat ditemui di Kantor Kemenhub Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Adapun ketika ditanya terkait dengan berapa jumlah kuoata yang disediakan untuk masyarakat, Risal belum menjelaskan lebih lanjut.

"Wah saya tidak hapal angkanya. Nanti saya sampaikan," katanya.

LRT

Sedianya, rencana masyarakat dapat menikmati transportasi tanpa masinis tersebut dilakukan pada 29 Juli 2023, namun hingga kini kapan pelaksanaan uji coba tersebut belum ada kepastiannya.

Sementara itu, Manager PR LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan dalam hal pelaksanaan uji coba buat masyarakat.

"Tentunya jika pemerintah dalam hal ini Kemenhub sudah memberikan izin maka kami akan melaksanakan hal tersebut," katanya kepada MNC Portal dikutip Selasa (15/8/2023).

