Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPK Geledah Kemnaker, Ini yang Dicari

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:49 WIB
KPK Geledah Kemnaker, Ini yang Dicari
KPK Geledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan siap kooperatif dan mendukung terhadap berbagai proses penegakan hukum. Di mana kemarin Tim KPK menyambangi Kantor Kemnaker.

"Kami kedatangan Tim KPK, khususnya pada direktorat yang menangani urusan pekerja migran yang dulu disebut dengan Direktorat PTKLN," jelas Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, Sabtu (19/8/2023).

Chairul menjelaskan, pihaknya belum mengetahui detail apa saja terkait kedatangan Tim KPK tersebut.

"Saat keterangan ini disampaikan, teman-teman dari KPK sudah meninggalkan Kemnaker. Kami belum mengetahui secara detail, namun saya dengar itu terkait dengan kegiatan beberapa tahun lalu," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164408/wamenaker-7nzw_large.png
Kena OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Kekayaan Rp17,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152179/menteri_pu_pecat_3_pu_sumut-ganG_large.jpg
Menteri PU Pecat 3 Pejabat BBPJN Sumut Usai Tejaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130766/rudi_setiawan-dB8H_large.jpg
Ternyata Segini Harta Kekayaan Rudi Setiawan yang Jadi Kapolda Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/455/3119624/ketua_kpk-Jalr_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Ketua KPK Setyo Budiyanto 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/622/3094550/banyak-pejabat-tak-jujur-soal-harta-kekayaan-ternyata-begini-cara-mengisi-lhkpn-secara-online-nfyk5zOcKB.jpg
Banyak Pejabat Tak Jujur soal Harta Kekayaan, Ternyata Begini Cara Mengisi LHKPN Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091847/harta-kekayaan-pj-wali-kota-pekanbaru-risnandar-mahiwa-6-bulan-menjabat-langsung-ditangkap-kpk-punya-banyak-barang-mewah-qmSoFVSzpN.jpg
Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, 6 Bulan Menjabat Langsung Ditangkap KPK! Punya Banyak Barang Mewah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement