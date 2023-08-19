KPK Geledah Kemnaker, Ini yang Dicari

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan siap kooperatif dan mendukung terhadap berbagai proses penegakan hukum. Di mana kemarin Tim KPK menyambangi Kantor Kemnaker.

"Kami kedatangan Tim KPK, khususnya pada direktorat yang menangani urusan pekerja migran yang dulu disebut dengan Direktorat PTKLN," jelas Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, Sabtu (19/8/2023).

Chairul menjelaskan, pihaknya belum mengetahui detail apa saja terkait kedatangan Tim KPK tersebut.

"Saat keterangan ini disampaikan, teman-teman dari KPK sudah meninggalkan Kemnaker. Kami belum mengetahui secara detail, namun saya dengar itu terkait dengan kegiatan beberapa tahun lalu," jelasnya.