MRT Jakarta Sudah Normal setelah Alami Gangguan Teknis

JAKARTA - PT MRT Jakarta telah menyelesaikan gangguan teknis yang terjadi hari ini. MRT pun sudah kembali beroperasi secara normal.

"Mohon maaf kepada seluruh masyarakat pengguna layanan MRT Jakarta atas ketidaknyamanan yang diakibatkan dari adanya kondisi ini," tulis keterangan MRT Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

MRT Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian ini tidak kembali terulang di waktu yang akan datang.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan adanya penanganan gangguan teknis di jalur Lebak Bulus-Haji Nawi. Hal tersebut mengakibatkan headway perjalanan menjadi terlambat.

"Sehubungan dengan adanya gangguan teknis operasional pada jalur Lebak Bulus - Haji Nawi maka headway kereta saat ini menjadi 13 menit," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary MRT, Ahmad Pratomo, di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).