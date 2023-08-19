Gandeng UNIDO, KKP Tingkatkan Daya Saing Udang dan Rumput Laut di Pasar Dunia

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan kemitraan strategis dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Kerjasama ini guna meningkatkan daya saing produk perikanan khususnya udang dan rumput laut Indonesia di pasar global.

Kemitraan melalui Program SMART-Fish 3 dimaksudkan memperkuat produksi, standar mutu, diversifikasi produk, dan peluang pasar produk udang dan rumput laut yang dilaksanakan melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP).

"Program SMART-Fish 3 ini melanjutkan program sebelumnya (SMART-Fish 2) yang telah berlangsung 2019-2023," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Sabtu (19/8/2023).

Budi mengungkapkan, dalam fase baru ini, produk udang hasil ramah lingkungan menjadi salah satu fokus kegiatan dalam program ini karena permintaan pasar dunia kian meningkat dengan harga premium.

Sementara produk rumput laut jenis baru, seperti Ulva dan Caulerpa, menjadi fokus komoditas berikutnya dalam program ini yang diharapkan mampu mengakselerasi hilirisasi komoditas rumput laut.

"Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah dengan pasokan bahan baku sesuai standar diharapkan dapat mendorong praktik produksi yang berkelanjutan," tuturnya.