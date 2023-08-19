Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng UNIDO, KKP Tingkatkan Daya Saing Udang dan Rumput Laut di Pasar Dunia

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |11:06 WIB
Gandeng UNIDO, KKP Tingkatkan Daya Saing Udang dan Rumput Laut di Pasar Dunia
Kerjasma KKP dengan Unido. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan kemitraan strategis dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Kerjasama ini guna meningkatkan daya saing produk perikanan khususnya udang dan rumput laut Indonesia di pasar global.

Kemitraan melalui Program SMART-Fish 3 dimaksudkan memperkuat produksi, standar mutu, diversifikasi produk, dan peluang pasar produk udang dan rumput laut yang dilaksanakan melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP).

"Program SMART-Fish 3 ini melanjutkan program sebelumnya (SMART-Fish 2) yang telah berlangsung 2019-2023," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Sabtu (19/8/2023).

Budi mengungkapkan, dalam fase baru ini, produk udang hasil ramah lingkungan menjadi salah satu fokus kegiatan dalam program ini karena permintaan pasar dunia kian meningkat dengan harga premium.

Sementara produk rumput laut jenis baru, seperti Ulva dan Caulerpa, menjadi fokus komoditas berikutnya dalam program ini yang diharapkan mampu mengakselerasi hilirisasi komoditas rumput laut.

"Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah dengan pasokan bahan baku sesuai standar diharapkan dapat mendorong praktik produksi yang berkelanjutan," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173443/ri_australia_gelar_patroli_bersama-Nxpz_large.jpg
Cegah Aktivitas Ilegal, RI-Australia Gelar Patroli di Perairan Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131570/labuan_bajo-NtLB_large.jpg
Dugaan Privatisasi Pantai di Labuan Bajo, KKP Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104272/pagar_laut-G4Wv_large.jpg
Alasan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104250/pagar_laut-tWF1_large.jpg
Siapa Dalang Pembuatan Pagar Laut di Tangerang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104059/pagar_laut-N9G2_large.jpg
Ada Kelompok Nelayan Ngaku Pasang Pagar Misterius di Laut Tangerang, KKP Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/470/3103042/kkp-cMVk_large.jpg
KKP Stop Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement